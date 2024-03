L'OL met Toulouse à distance

Après une première période peu intense, Lyonnais et Toulousains ont offert un meilleur spectacle au retour des vestiaires, ce jeudi au Stadium. L'OL a finalement su s'imposer et dire au revoir à la course au maintien (2-3).

Toulouse FC 2-3 Olympique lyonnais

Buts : Dallinga (53e) et Sierro (58e, SP) pour les Violets // Lacazette (33e), Cherki (77e) et O’Brien (81e) pour les Gones

Toulouse et Lyon avaient l’occasion de définitivement se sortir de la course au maintien, ce vendredi au Stadium en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. À ce petit jeu-là, c’est l’OL qui a su se distinguer dans un match qui s’est animé après le retour des vestiaires. Globalement, les Lyonnais ont dominé le début puis la fin de la rencontre, laissant entre-temps le Téfécé reprendre l’avantage. Mais ce sont bien les Gones qui ont su faire la différence et définitivement dire au revoir à la peur de la descente. En revanche, les Violets restent à quatre points de Nantes, barragiste et n’a pas encore l’esprit totalement tranquille.

Ping-pong en seconde période

Même si Toulouse a pointé le bout de son nez à la 10e minute, cette première période tourne à l’avantage de l’OL. Bien compacts en défense, plus justes au milieu grâce à Maxence Caqueret, et plus tranchants dans les derniers mètres, les Lyonnais ont dominé 45 premières minutes dont on retiendra une intensité assez faible. Ce sont logiquement les Gones qui ouvrent la marque peu après la demi-heure de jeu. Grâce à qui ? Alexandre Lacazette, évidemment. Caqueret décale Corentin Tolisso à sa droite, et voit le champion du monde 2018 fracasser le poteau de Guillaume Restes. Le cuir aimante Lacazette, qui reçoit le ballon sur le tronc avant d’envoyer une belle demi-volée dans les filets violets (0-1, 33e).

Mais Toulouse revient en seconde période avec d’autres intentions. Les locaux attrapent les visiteurs à la gorge et ne les laissent plus respirer. Et sans surprise, ça paye. Yann Gboho trouve enfin une faille dans la défense lyonnaise en adressant une superbe louche vers Warren Kamanzi, qui profite du mauvais alignement de Clinton Mata pour se présenter face à Anthony Lopes. Intelligemment, il offre l’égalisation à Thijs Dallinga qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-1, 53e). Mais le Téfécé ne s’arrête pas là et continue d’engloutir l’OL. Les Occitans profitent d’une faute d’attaquant d’Ernest Nuamah sur Gboho pour récupérer un penalty. Vincent Sierro s’en charge et transforme en croisant son tir du droit (2-1, 58e).

💥 C’EST FINI ! 💥 Les Gones l’emportent à Toulouse après un scénario fou 🤩 Ils n’ont jamais lâché ! 👊 Bravo messieurs 🔴🔵 #TFCOL pic.twitter.com/p7N6vYlSJe — Olympique Lyonnais (@OL) March 15, 2024

Les Gones reprennent enfin un peu de maîtrise à la 70e minute et se voient récompenser avec le premier but de Rayan Cherki en Ligue 1 cette saison. Servi dans la surface par Mama Baldé, le jeune lyonnais envoie une frappe rasante entre les jambes de Restes (2-2, 77e). Peut-être piqué par sa non-sélection en Espoirs, Cherki est virevoltant. Après une nouvelle série de dribbles chaloupés, il botte un corner parfait que peut reprendre Jake O’Brien dont le coup de casque permet à l’OL de repasser devant et de prendre trois points capitaux (2-3, 81e). Voilà les siens désormais 10e de Ligue 1 et à quatre points du 11e, Toulouse.

Toulouse FC (3-4-3) : Restes – Costa, Nicolaisen, Mawissa – Kamanzi (Desler, 78e), Spierings (Cásseres, 69e), Sierro (Babicka, 89e), Suazo – Dønnum (Magri, 69e), Dallinga, Gboho (Aboukhlal, 89e). Entraîneur : Carles Martínez Novell.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes – Mata, O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matić, Tolisso (Baldé, 73e) – Nuamah (Fofana, 73e), Lacazette (Orban, 46e), Maitland-Niles (Cherki, 66e). Entraîneur : Pierre Sage.

