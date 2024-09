Pronostic Toulouse Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon sort les griffes à Toulouse

Toulouse a retrouvé la Ligue 1 il y a 2 saisons, et a fait le choix de s’appuyer la data pour construire son effectif. Pour le moment, cette décision est payante puisque le club haut-garonnais a connu 2 riches années, marquées par une victoire en Coupe de France et une participation en Coupe d’Europe. Lors de l’intersaison, le TFC a perdu plusieurs joueurs dont son buteur Dallinga, parti à Bologne. Obligé de reconstruire, Carlos Martinez Novell n’a pas trouvé la bonne solution dans cette entame de saison. En effet, ses hommes ont seulement remporté un match lors de la réception du Havre (2-0). Lors des autres rencontres, le TFC a signé des nuls face à Nantes et Nice, pour une défaite au Stadium face à Marseille. Le week-end dernier, les partenaires de Sierro ont perdu à Brest (2-0) dans une rencontre où Toulouse peut nourrir des regrets avec le penalty manqué d’Aboukhlal. La formation haut-garonnaise espère se reprendre face à Lyon et compte pour cela sur son nouvel attaquant Joshua King.

En face, l’Olympique lyonnais est un des clubs les plus titrés du championnat de France et tente de retrouver ses lettres de noblesse. L’an passé, le club rhodanien a fini très fort pour accrocher une place européenne. Pour pouvoir être compétitif sur tous les tableaux, l’OL a recruté de manière intensive cet été en attirant Veretout, Niakhité, Zaha ou Mikautadze. En milieu de semaine, Lyon a fait le taf pour son 1er match d’EL en dominant l’Olympiakos, récent vainqueur de la Ligue Conférence (2-0) avec des réalisations de Cherki et Benrahma. Ce succès est arrivé à pic puisque la bande de Pierre Sage avait connu une désillusion dans l’Olimpico face à Marseille (2-3) en s’inclinant sur le gong alors qu’il avait évolué en supériorité numérique quasiment toute la rencontre. Pour le moment, l’OL souffre en Ligue 1 avec un seul succès obtenu face à Strasbourg (4-3). Avec son effectif de qualité et certainement revigoré par sa victoire en EL, Lyon se déplace à Toulouse pour ramener un résultat et devrait prendre au moins un point.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

