Tu sais que tu détestes la multipropriété quand...

… tu as été locataire toute ta vie.

… tu es contre la Superligue.

… tu étais également contre la VAR, d’ailleurs.

… tu es un romantique, quoi.

… tu n’as pas de maison à Molenbeek.

… le nom de ta société ne se finit pas par « Football Group ».

… tu as 54 joueurs sous contrat, et seulement 10 que tu connais.

… tu te fais plumer par un riche Texan.

… tu connaissais Canal Satellite, puis tu as découvert « club satellite ».

… tu habites à Troyes.

… tu sais que Savinho ne connaît pas Troyes.

… mais qu’il connaît Gérone.

🚨 Savinho s'adressant à @SPORT en septembre 2023 🥹🇧🇷 :

"Arsenal me voulait… Je savais que Troyes c'était le CFG et je me suis dit qu'en travaillant dur je pourrais rejoindre un jour @ManCity." pic.twitter.com/mkraVtUUgu

