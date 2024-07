Troyes officiellement repêché en Ligue 2

In extremis.

La rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux a pris toute la lumière du football français ces dernières semaines, mais Troyes bénéficie directement du destin tragique du club au scapulaire. Après un communiqué de la Ligue de football professionnel, l’ESTAC a été repêchée et participera donc à la saison de Ligue 2 la saison prochaine. « Alors qu’aucune mesure n’a été prise à l’égard du club par la DNCG dans le cadre de son repêchage en Ligue 2 BKT au regard des dispositions de l’article 520 du Règlement des compétitions, l’ESTAC Troyes devrait évoluer dans ce championnat sous réserve du maintien du statut professionnel par décision du Conseil d’Administration la LFP », précise l’instance.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 L'ESTAC a pris connaissance de la communication ce jour de la Ligue de Football Professionnel validant notre budget pour la Ligue 2 BKT. Avec cette décision, l'ESTAC est repêchée en Ligue 2 BKT pour la saison 2024-2025. Nous prenons la… pic.twitter.com/OhQzLIe06u — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 30, 2024

Arrivés 17e à l’issue de la saison dernière, les Troyens peuvent donc dire merci à Gérard Lopez et sa mauvaise gestion pour survivre en deuxième division. Le club n’a pas attendu et a pris connaissance de la décision, tout en ayant une pensée pour les malheureux du moment : « Le Club a une pensée sincère pour les Girondins de Bordeaux, ses salariés et supporters et nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir »

Reste à voir si les abonnements resteront au tarif National pour les supporters.

