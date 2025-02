Le Paris FC maintient le rythme, Troyes se donne de l’air

Ils collent aux basques des Merlus.

En attendant le match du FC Lorient, qui recevra Amiens samedi, le Paris FC est revenu à hauteur du classement de la Ligue 2 ce vendredi soir. Pourtant rapidement menés par Pau, les coéquipiers d’Ilan Kebbal ont vite réagi grâce à un lob lumineux de Julien Lopez. Les anciens Stéphanois Jean-Philippe Krasso et Mathieu Cafaro, arrivé en fin de mercato, ont ensuite donné la victoire aux Parisiens (3-1), plus que jamais dans le coup pour la montée en Ligue 1. Vainqueur au finish à Laval (0-1), Annecy est pour sa part de retour dans le top 5.

90e+6’ 🔚 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑬 🩵 👊 𝑺𝒖𝒄𝒄𝒆̀𝒔 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 ! ✅ 3e victoire consécutive pour nos Parisiens, qui ont su rebondir après un début de match compliqué. 🔵⚪️ #CertifiéParis | #PFCPAU pic.twitter.com/CFhKr6Tn6w — Paris FC (@ParisFC) February 7, 2025

En bas de tableau, la belle opération est à mettre au crédit de Troyes, qui s’est imposé sur la pelouse de Martigues (1-2). L’ESTAC (12e) compte quatre longueurs d’avance sur le Red Star, barragiste qui a malgré tout grappillé un point à Grenoble (0-0). Plombé par son nouveau gardien Mory Diaw, auteur d’une énorme boulette en début de match, Rodez s’est incliné devant Bastia (0-2) et reste dans des eaux très dangereuses (15e).

Paris FC 3-1 Pau FC

Buts : J. Lopez (28e), Krasso (49e) et Cafaro (75e) pour le PFC // Mboup (9e) pour les Béarnais

Grenoble 0-0 Red Star

Laval 0-1 Annecy

But : Paris (86e)

Martigues 1-2 Troyes

Buts : Ipiele (90e+1) pour les Sang et Or // De Préville (12e) et Saïd (27e) pour l’ESTAC

Expulsion : Tlili (43e) pour les Sang et Or

Rodez 0-2 Bastia

Buts : Cissé (15e) et Bie (88e)