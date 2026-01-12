Un joueur de Lugano pète un câble contre son coéquipier en plein match

Il devait juste lui dire de mieux se placer sur le pressing ? Un match de préparation face au Viktoria Plzeň, ça devait servir à peaufiner les automatismes. À la place, le FC Lugano a assisté à une scène totalement hors script. À la 72e minute, Kevin Behrens a craqué, s’en prenant physiquement à son coéquipier Georgios Koutsias en plein match.

Lancé pour faire un pressing sur la défense adverse, l’attaquant allemand a changé de trajectoire pour venir percuter puis insulter son (ex-)copain grec. Le club suisse a rapidement éteint l’incendie avec un communiqué qui n’en dit pas plus : « L’affaire sera traitée en interne. Aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet. »

Kevin Behrens sammelt mal wieder Sympathiepunkte. 🎥 YT/fclugano pic.twitter.com/dTyL6Pp8rN — Nik Dömer (@nikdoemer) January 9, 2026

Behrens, né hors jeu

Ce pétage de câble n’arrive pas dans le vide. Behrens traîne déjà quelques casseroles. En octobre 2024, alors joueur du VfL Wolfsburg, l’attaquant avait refusé de signer un maillot arc-en-ciel destiné à une association caritative, lâchant une phrase d’une lourdeur absolue rapportée par Bild : « Je ne signe pas une telle merde gay. »

Tollé immédiat, club obligé de rappeler ses « valeurs fondamentales », et excuses publiques du joueur dans la foulée : « Mes déclarations spontanées n’étaient absolument pas correctes. Je tiens à m’en excuser. » Mouais.

