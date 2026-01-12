Les excuses de Gauthier Hein après la déculottée contre Montpellier

Il en a gros sur la patate. Après une déculottée en Coupe de France face à Montpellier (4-0), le Messin Gauthier Hein s’est exprimé dans un long message publié ce dimanche sur Instagram. Le capitaine grenat, qui avait directement filé au vestiaire après la rencontre, a d’abord présenté ses excuses auprès des supporters avant de poser un constat sur la situation de son club, actuellement dernier de Ligue 1 : « Ce soir, nous avons été indignes du blason que l’on porte sur notre maillot. Et je tiens à présenter mes excuses. En tant que capitaine, il faut assumer. »

De la honte et de la rage

Au-delà de la réaction à chaud, le milieu de terrain – convoité cet hiver par plusieurs clubs dont deux pensionnaires de MLS, Dallas et San José – a également appelé « tout le club, à tous les étages » à « assumer ce moment difficile » après cette défaite douloureuse contre un club de Ligue 2.

« Il faut être lucide : la situation ne concerne pas uniquement les joueurs, continue-t-il. En tant que premier supporter, je suis triste. Si je suis sorti aussi vite, ce n’est pas par mépris. C’est parce que je ressentais de la honte, de la rage de perdre, de ne pas vous montrer un spectacle digne, de voir le club dans cette situation. »

Même constat du côté de l’entraîneur Stéphane Le Mignan, qui s’est dit après la rencontre « abasourdi » par cette cinglante défaite. Ce n’est pas la première fois que Gauthier Hein prend la parole après un match raté, il s’était exprimé en octobre dernier après la lourde défaite du FC Metz sur la pelouse de Lille (6-1). Il se lamentait alors sur son équipe « tout simplement pas au niveau ».

Montpellier détruit Metz, Rennes prend son temps et Nice passe Nantes aux tirs au but