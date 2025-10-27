Après la raclée contre le LOSC, Metz a confirmé qu’il était le candidat désigné à la place de lanterne rouge à l’issue de 2025-2026. Mais aussi, un prévisible champion de Ligue 2 la saison suivante, tout autant qu’un inévitable relégué en 2027-2028, etc… La recette des sempiternelles relégations des Grenats est toujours la même, seuls changent les facteurs d’une malheureuse équation, saisons après saisons. On vous file la formule du Jour de la Marmotte messin.

2001-2002 : Les Messins d’Albert Cartier sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (revenant) Jacques Songo’o ne brille pas dans les cages. La série de 6 matchs sans victoire en fin de saison sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la victoire 2-0 face au futur champion lyonnais, celui de la révélation Juninho Pernambucano.

2005-2006 : Les Messins de Joël Müller sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (héros du Mondial 2002) Ahn Jung-hwan ne brille pas devant le but (2 buts en 18 matchs). La série de 6 matchs pour un seul but en entame du championnat sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec le nul 3-3 accroché à l’extérieur face au futur dauphin Bordeaux, celui de la révélation Marouane Chamakh.

2007-2008 : Les Messins de Francis De Taddeo sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (revenant) Jeff Strasser ne brille pas en défense (64 buts encaissés). La série de 8 matchs sans victoire en entame du championnat sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la révélation Miralem Pjanic.

2014-2015 : Les Messins d’Albert Cartier sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (meilleur joueur du championnat biélorusse) Sergueï Krivets ne brille pas devant le but (1 but en 22 matchs). La série de 18 matchs sans victoire en milieu de championnat sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la victoire 2-1 contre le futur dauphin lyonnais, celui de la révélation Nabil Fékir.

2017-2018 : Les Messins de Philippe Hinschberger sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant Cafú (pas le Brésilien, mais un obscur Portugais) ne brille pas devant la défense. La série des 16 matchs derniers matchs pour une seule victoire (dont aucune contre la 2e partie de tableau) sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la révélation Nolan Roux : 15 buts en 35 matchs, seule saison au-dessus de « la putain de barre des 10 buts » de sa carrière.

2021-2022 : Les Messins de Frédéric Antonetti sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant Amine Bassi (venu de Nancy) ne brille pas en attaque. La série de tirs au but contre Bergerac Périgord Football Club (5-4) sera fatale à la saison des Grenats (défaite en 32es de finale de Coupe de France), qui se consoleront avec l’invraisemblable révélation de ce cru : avoir obtenu 6 nuls sur leurs 8 matchs terminés à 10 contre 11.

2023-2024 : Les Messins de László Bölöni sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant Benjamin Tetteh ne brille pas en attaque (0 buts en 13 matchs). La série de 7 défaites sur les 9 derniers matchs de championnat sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la révélation de Georges Mikautadze (14 buts et 3 passes décisives entre février et mai 2024).

2025-2026 : Les Messins de Stéphane Le Mignan sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (revenant) Habib Diallo ne brille pas devant le but. La série de 9 matchs sans victoire en cours sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la révélation du trésor caché de Bernard Serin.

2027-2028 : Les Messins de Grégory Proment sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant Ludovic Ajorque (3 buts en 33 matchs) ne brille pas devant le but. La série de 57 buts encaissés en presque 57 heures de championnat sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la révélation d’un projet de documentaire Netflix, FC Metz : l’ascenseur émotionnel.

