Comment Hansi Flick a réussi à retenir Raphinha au Barça

Un Raphinha, ça ne se perd pas. Et pourtant, le Barça aurait pu devoir se passer de son attaquant devenu indispensable depuis plus d’un an. Après avoir signé un doublé contre le Real Madrid pour ramener la Supercoupe d’Espagne à Barcelone (3-2), le Brésilien a confié tout ce qu’il devait à Hansi Flick en conférence de presse.

Les mots justes de Hansi Flick

Deux ans après son arrivée pour près de 60 millions d’euros, Raphinha avait songé à faire ses valises et à quitter la Catalogne, comme il ne l’avait pas caché à l’époque. « Au final, j’étais sur le point de quitter le club, j’avais un pied dehors », rappelle-t-il.

Un homme a tout changé : Flick. « Et ce qui a fait la différence, c’est qu’il est venu me parler, il m’a dit qu’il comptait sur moi pour l’équipe et que je serai un joueur important, continue Raphinha. Je pense que c’est ce dont un joueur a besoin […], savoir que son entraîneur lui accorde la confiance nécessaire pour faire son travail. »

