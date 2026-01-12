S’abonner au mag
  • Portugal
  • FC Porto

Il n’aura fallu que six mois à Farioli pour convaincre à Porto

Il n’aura fallu que six mois à Farioli pour convaincre à Porto

Un coup de foudre ? Le FC Porto a annoncé dimanche soir la prolongation de contrat de son entraîneur Francesco Farioli. Arrivé il y a seulement six mois, l’Italien passé par l’OGC Nice est déjà récompensé par une extension de son bail et est désormais lié au club portugais jusqu’à l’été 2028. Sur le site officiel du club, il a lui-même évoqué « une fantastique marque de confiance ».

Une phase aller historiquement réussie

Cette confiance accordée à Farioli est largement justifiée. Les Dragões sont invaincus en championnat cette saison et occupent la tête du classement avec sept points d’avance sur leur dauphin, forts de 16 victoires en 17 rencontres.

C’est surtout sur le plan défensif que le FC Porto impressionne, avec seulement quatre buts encaissés depuis le début de la saison. Si son équipe maintient ce niveau de performance, Farioli pourrait cette fois éviter le scénario vécu l’an passé à Amsterdam, où le titre lui avait échappé dans le sprint final.

Pour décrocher le premier titre de champion de sa carrière d’entraîneur, il lui faudra toutefois garder la tête froide jusqu’au bout…

