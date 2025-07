Porto officialise son nouveau coach

Dimanche c’est Farioli.

Comme annoncé par la presse portugaise depuis plusieurs jours, Francesco Farioli a officiellement été nommé entraîneur du FC Porto. L’ancien coach de l’OGC Nice et de l’Ajax Amsterdam a été choisi par le président André Villas-Boas pour succéder à Martin Anselmi, dégagé après six mois sur le banc et un catastrophique Mondial des Clubs.

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛ Aqui está o nosso novo treinador 💙 Bem-vindo, Francesco Farioli 🤝 #SeguimosJuntos @france_fario — FC Porto (@FCPorto) July 6, 2025

Pour la petite histoire, Francesco Farioli n’est pas le premier italien à coacher le FC Porto puisque le premier entraîneur de l’histoire professionnelle des Dragões était un italien qui répondait au nom de Catullo Gadda et qui a entraîné cette formation pendant un an entre 1906 et 1907. Il y a eu ensuite Ettore Puricelli – 9 matchs entre août 1959 et novembre 1959 – et Luigi Delneri qui était censé être le successeur de José Mourinho en 2004. Sauf que celui qui entraînera plus tard la Juventus a été limogé deux mois après sa signature sans avoir dirigé le moindre match en raison de désaccords avec la direction.

Francesco Farioli ne devrait pas avoir de mal à rester plus longtemps que ses deux compatriotes.

