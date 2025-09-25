Le Pana leader, Lille dans le top 8

D’un Z qui veut dire Zaroury.

Le Panathinaïkos est le premier leader officiel de la Ligue Europa cette saison, et il le doit en grande partie à Anass Zaroury. L’ancien lensois a inscrit un triplé (13e, 19e, 68e) lors de la large victoire de son équipe sur la pelouse des Young Boys (1-4). Le Dinamo Zagreb, tombeur de Fenerbahçe (3-1), et Midtjylland, vainqueur de Graz (2-0), complètent ce podium très provisoire. Un autre ex de Ligue 1 a brillé ce jeudi : Badredine Bouanani, buteur décisif dans le succès de Stuttgart contre le Celta (2-1).

Relégable en Premier League, Aston Villa a gagné pour la première fois de la saison contre Bologne, grâce à John McGinn (1-0), tandis que William Gomes a crucifié Salzbourg en Autriche, à la 90e+3, pour placer Porto dans le bon wagon (0-1). En revanche, les Rangers continuent de tirer la tronche : réduits à 10 pendant 50 minutes, ils ont mordu la poussière face à Genk (0-1).

Au classement, Lille se situe dans le top 8 grâce à ses deux buts contre Brann (2-1), quelques rangs devant Lyon. Pour Nice, battu à Rome l’honneur est sauf : le Gym fait partie du top 30.

Vivement la suite !

L'OL s'impose dans la douleur à Utrecht