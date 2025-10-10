Le président du FC Porto propose de créer une Supercoupe ibérique

Le fameux Boas déconstructeur.

André Villas-Boas fourmille d’idées. Le président du FC Porto en a proposé une belle lors du Sommet du football au Portugal, quelques jours de réflexion sur le foot portugais et mondial qui se tiennent cette semaine au siège du Clairefontaine lusitanien. L’ancien coach de l’OM a disserté sur un projet de Supercoupe ibérique. Son idée ? Réunir Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Benfica, Porto et le Sporting autour d’un ballon, sans que l’on sache si cela serait en Arabie saoudite, ou ailleurs. L’idée « a été bien accueillie », a ajouté le dirigeant, dans des propos rapportés par L’Équipe. Le plateau serait ibère relevé !

Un format qui existe au hand

AVB a reconnu que ce projet a déjà été discuté avec Pedro Proença, président de la fédé portugaise. Alors que Portugal et Espagne ont chacun leur Supercoupe au foot, une compétition de ce type existe au handball depuis 2022. Elle se dispute une année sur deux en Espagne, l’autre au Portugal. Barcelone a remporté les quatre premières éditions.

🎙 “O futebol português tem de se renovar” Declarações de André Villas-Boas à margem do Portugal Football Summit — FC Porto (@FCPorto) October 10, 2025

Par ailleurs, le patron n’est pas contre les délocalisations du championnat portugais, et a affirmé la supériorité des trois grands sur les autres clubs du championnat. « Ce nouveau football est fondamental. Voyons Milan contre Côme en Australie et Villarreal contre Barcelone à Miami. Le football portugais saura-t-il profiter de cette fenêtre d’opportunité ? Il y a des matchs avec 1 500 spectateurs. […] Nous devons innover et créer des sommets comme celui-ci. »

Est-ce que prononcer une phrase du type « le foot a besoin de se renouveler » n’est pas forcément foireuse ?

Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica