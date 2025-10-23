S’abonner au mag
Le FC Porto démantèle un vaste réseau de revente illégale de billets

CDB
Les Dragons font la police.

Ce mercredi, la direction du FC Porto a annoncé avoir mis fin à un vaste réseau de trafic de billets dans son stade, l’Estadio do Dragão. C’est lors du match d’ouverture de Liga Portugal face au Vitoria Guimarães (victoire 3-0), que ce réseau avait été identifié.

Dans les colonnes du Guardian, le club portugais a expliqué que « des dizaines de sièges étaient contrôlés par une seule entité », qui utilisait des sociétés pour créer une « façade à cette activité illégale ». Les fraudeurs utilisaient les données personnelles d’autres gens pour acheter des abonnement, qu’ils revendaient ensuite, principalement à des touristes prêts à mettre une grosse somme (jusqu’à 800 euros).

Des dizaines de milliers d’euros par match

Lors de la nomination d’André Villas-Boas à la tête de Porto en avril 2024, le club avait pris la décision d’instaurer une billetterie 100% numérique. Mais ce système a très vite révélé ses limites. Le club a annoncé avoir repéré des « groupes sur les réseaux sociaux, WhatsApp et d’autres canaux plus informels et discrets » pour revendre ces places de façon illégale. Ces réseaux gagnaient plusieurs dizaines de milliers d’euros par match avec ce système.

Grâce à cette vaste enquête, le club a pu récupérer plusieurs centaines de sièges dans le stade. Un premier gros pas vers l’assainissement du système, qui gangrène de nombreux clubs partout en Europe.

Claquer 800 balles pour voir du foot, quel intérêt ?

