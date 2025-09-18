S’abonner au mag

Un ancien espoir français rebondit au FC Porto

KM
Mais où est donc or ni Karamoh ?

Le FC Porto a officialisé ce jeudi l’arrivée d’un nouvel ailier, le Français Yann Karamoh. Libre depuis son départ du Torino cet été, l’ancien joueur de Caen et de Montpellier poursuit sa carrière au Portugal auprès de l’entraîneur Francesco Farioli, qu’il a côtoyé à Fatih Karagümrük en Turquie, lors de la saison 2021-2022.

Selon L’Équipe, le joueur de 27 ans a paraphé un contrat d’un an, mais évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve, afin d’engranger du temps de jeu avant de rejoindre l’équipe première.

Une carrière à relancer

En rejoignant le FC Porto, Karamoh s’engage dans le huitième club de sa carrière, après avoir connu la Ligue 1, la Serie A et la Süper Lig. Malgré les espoirs placés en lui, le Franco-Ivoirien n’a jamais pu réellement convaincre sur la durée et passer un cap, alors qu’il avait connu toutes les équipes de France chez les jeunes.

Porto, ça reste une belle destination pour un rebond.

KM

