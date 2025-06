Francesco Farioli futur coach de Porto ?

Une année, un pays.

Après la Turquie où il a coaché Fatih Karagümrük et Alanyaspor, la France où il est passé à Nice et les Pays-Bas où il a vécu le choke de l’année avec l’Ajax Amsterdam, Francesco Farioli va découvrir un quatrième pays en quatre ans puisqu’il devrait s’engager avec le FC Porto selon les médias portugais. Le technicien italien de 36 ans va signer un contrat de deux ans jusqu’en 2027 avec les Dragões.

À Porto, Farioli succèdera à l’Argentin Martin Anselmi, arrivé en janvier dernier et qui va être licencié par le président André Villas-Boas en raison de la troisième place en championnat – à onze unités derrière le champion du Sporting – et cette désastreuse Coupe du monde des clubs terminée dès la phase de groupes avec deux nuls contre Palmeiras (0-0) et Al Ahly (4-4) et une défaite face à l’Inter Miami (2-1).

Que Farioli profite de Rodrigo Mora, il ne devrait pas l’avoir longtemps dans son effectif.

