  • Disparition de Rolland Courbis

La première apparition à la télé de Rolland Courbis

MH
La première apparition à la télé de Rolland Courbis

9 mai 1972. À la veille d’une demi-finale de Coupe de France entre l’OM et Reims, un gamin de 18 ans débarque à la télé. Son nom : Rolland Courbis. Propulsé dans l’attaque marseillaise, le minot ne joue pas au dur : « Ça fait un peu peur… j’aurais préféré rentrer dans un match un peu plus facile », lâche-t-il sans filtre dans un document dépoussiéré par l’INA.

La peur ? Pas pour Coach Courbis

La peur, pourtant, Courbis ne la fréquentera plus beaucoup. Sur les bancs, il deviendra l’un des coachs français les plus marquants de sa génération, capable de faire jouer des équipes avec du caractère, du panache et parfois du chaos organisé. Puis viendra la deuxième vie : celle du micro. Là où d’autres analysent, lui raconte. Après 20 ans passés derrière les micros de RMC, le créateur du surnom le plus iconique du foot français est devenu une référence du paysage audiovisuel footballistique.

Le gamin qui « préférait le plus facile » n’a finalement jamais évité les défis. Il les a juste commentés mieux que tout le monde.

Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin

MH

