On connaît le président par intérim de l’OM

Petit à petit, l’oiseau Longoria quitte son nid. Ou plutôt se fait sortir du nid. Alors qu’il va bientôt plier bagage, Pablo Longoria connaît son successeur par intérim. Si le nom de Pauline Gamerre a un temps été évoqué la semaine dernière, voilà que celui d’Alban Juster a définitivement pris le dessus. Une nomination en tant que président du directoire annoncée par le club dans un communiqué. Juster était jusqu’à actuellement directeur administratif et financier du club.

Une solution en interne

Dans son communiqué, le club précise que « cette décision a été prise par le conseil de surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau président du directoire. » Un directoire « désormais composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud. »

Il connaît donc déjà le contexte marseillais et les affaires internes du club et va pouvoir continuer à faire tourner la boutique. Auprès du JDD, Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance du club, a détaillé les raisons de ce choix : « Alban connaît parfaitement les équilibres économiques et institutionnels. Il nous permettra d’assurer la continuité de notre plan de trois ans. »

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2026

Une continuité qu’il a déjà en partie endossée, en prenant la place de l’ex-président au sein du collège de Ligue de la LFP. Vous pensez que Longoria aura quand même droit à un tifo le jour de son départ ?

