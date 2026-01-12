Le Qatar veut organiser le Mondial des clubs féminin 2028

Un tournoi féminin comme plan B pour le Qatar ? Selon le Guardian, le Qatar et la FIFA sont en discussion au sujet de l’organisation de la première Coupe du monde des clubs féminine en janvier 2028. Une hypothèse pour le moins surprenante, puisque l’équipe nationale féminine du Qatar n’a disputé aucun match officiel au cours des douze dernières années et n’apparaît donc pas au classement mondial de la FIFA. Par ailleurs, les Qataris s’étaient initialement portés candidats à l’organisation du Mondial des clubs des hommes en 2029. Ce projet a toutefois été abandonné après que la FIFA a décidé que le tournoi se tiendrait en été dans l’hémisphère nord.

Le Qatar aime accueillir des compétitions

L’intérêt du Qatar pour l’organisation du Mondial des clubs féminin n’est cependant pas totalement illogique, dans la mesure où l’émirat entretient des relations étroites avec la FIFA depuis la Coupe du monde 2022. Il a également accueilli il y a un mois la finale de la Coupe internationale entre le PSG et Flamengo, et sera l’hôte de la Finalissima entre le champion d’Europe espagnol et le vainqueur de la Copa América, l’Argentine, au mois de mars. Néanmoins, rien n’est encore arrêté à ce stade : on ignore même si la FIFA lancera une procédure officielle d’appel à candidatures.

Une Coupe du monde des clubs féminine dans un pays sans équipe nationale féminine ? Une originalité de plus à la FIFA.

