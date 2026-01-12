S’abonner au mag

Robinio Vaz proche d’un départ de l'OM

Le vrai ritiro à Rome, il est là… Les négociations entre l’Olympique de Marseille et l’AS Rome pour le transfert du jeune attaquant de 18 ans Robinio Vaz seraient sur le point d’aboutir. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Romains devraient débourser 20 millions d’euros de transfert de base, plus des bonus.

Marseille et Vaz n’ont pas trouvé d’accord pour prolonger

Après avoir participé à 14 des 15 premières rencontres de Ligue 1, Vaz est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de championnat ainsi que lors de la rencontre contre le PSG en Trophée des champions. La raison serait que les discussions autour d’une prolongation de contrat ont échoué en raison des prétentions salariales du jeune joueur, poussant les dirigeants marseillais à envisager sa vente.

Cette situation a ouvert la porte à la Roma, qui a visiblement profité des relations tissées entre Medhi Benatia et le directeur sportif romain Frederic Massara, tissées il y a plus de dix ans quand les deux se sont croisés à Rome.

Heureusement qu’il fallait compter sur les minots !

Medhi Benatia compare la France à l’Italie au niveau des talents

