Indice UEFA : la France avance, le jackpot pour l’Italie

Entre deux mondes.

C’est le passionnant feuilleton qui rythme la saison du football français dans les Coupes d’Europe : la France allait-elle pouvoir conserver sa 5e place à l’indice UEFA ? Certains dirigeants étaient inquiets, ils sont rassurés depuis un moment et le sont sans doute un peu plus depuis cette semaine fructueuse. Après les qualifications du PSG et de l’OM en demi-finales (et même la victoire du LOSC contre Aston Villa au retour), l’écart se creuse un peu plus entre l’Hexagone (66.664 points) et ses deux rivaux, les Pays-Bas (61.300 points) et le Portugal (56.316 points). En résumé, à l’aube de la nouvelle formule des compétitions européennes, tout va mieux pour la France, qui prend même un peu d’avance en vue de la saison prochaine.

L’Italie se présente de son côté comme la grande gagnante. Avec ses trois représentants dans les derniers carrés (AS Roma, Atalanta et Fiorentina), elle est assurée d’être le pays à ramasser le plus de points cette saison (19.428 actuellement), ce qui permet au 5e de Serie A d’être envoyé en Ligue des champions en 2024-2025. Avec le passage de 32 à 36 clubs en phase de groupes, deux nouvelles places sont offertes aux pays les plus performants sur l’exercice précédent. Ce sera vraisemblablement trop juste pour la France (16.083 points), qui est devant l’Espagne (15.312), mais assez loin derrière l’Angleterre (17.375) et l’Allemagne (17.928), favorite pour décrocher le deuxième ticket d’or.

La Ligue des pas du tout champions.