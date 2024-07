L’équipe d’un pub de Gibraltar remporte la première confrontation européenne de son histoire

Un succès qui n’appartient pas à l’Espagne.

Alors que l’Euro et la Copa América sont terminés et que le tournoi olympique s’apprête à débuter, le football de clubs bat son plein sur les pelouses bosniennes, kazakhes, irlandaises et autres destinations d’Erasmus. Dans le cadre du premier tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence, la surprise est venue du club de Bruno’s Magpies, troisième du championnat de Gibraltar la saison dernière, et qui a éliminé Derry City, deuxième de Premier League irlandaise, ce jeudi soir. Après avoir gagné 2-0 à l’aller, le club du Rocher a, certes, perdu en Irlande (2-1), mais le cumul des scores à la suite de la prolongation lui est favorable (3-2). Un véritable exploit pour ce club, puisque c’est la première fois de son histoire qu’il remporte une confrontation en Coupe d’Europe. Pour fêter cette qualification, le lieu était tout trouvé, puisque le FC Bruno’s Magpies a été formé en 2013 par un groupe d’amis habitués du Bruno’s Bar, un pub gibraltarien.

🇬🇮 Bruno's Magpies, a PUB TEAM that was formed in Bruno's Bar in Gibraltar back in 2013, have upset Derry City to win their first-ever European tie!

They are named Magpies and play in black and white because their first coach Mick Embleton was an avid Newcastle United supporter. pic.twitter.com/eJGjT8yVuH

— The Sweeper (@SweeperPod) July 18, 2024