  • Angleterre
  • Manchester United

Ineos, Lehmann, Macclesfield dans le viseur : quelle mouche a piqué Bruno Fernandes ?

CM
Ineos, Lehmann, Macclesfield dans le viseur : quelle mouche a piqué Bruno Fernandes ?

Bruno Fernandes a tout connu dimanche soir, sauf la victoire. Une défaite 2-1 à Old Trafford contre Brighton, une élimination en FA Cup et un troisième acte hors programme : le piratage de son compte X, suivi par 4,5 millions de personnes. Tout commence par un message lunaire publié dimanche après la rencontre : « Je rejoins le Macclesfield FC. Impatient de voir la suite. », une allusion à l’exploit du club de sixième division, tombeur surprise de Crystal Palace en coupe.

Critique du club et florilège d’insultes

La suite est un peu plus politique : « Débarrassons-nous d’Ineos », visant la société copropriétaire du club via Sir Jim Ratcliffe, déjà allégrement sifflé par les supporters avant et après la rencontre. Et pour parfaire la soirée du milieu de terrain portugais, le hackeur s’est ensuite lâché en publiant une série de messages insultants ou désobligeant visant entre autres la footballeuse Alisha Lehmann et le youtubeur KSI.

Manchester United a fini par (enfin) reprendre la main peu après minuit dans une publication : « Le compte X de Bruno Fernandes a été piraté. »

Un déboire dont l’international se serait bien passé, même si on sait qu’il n’a pas besoin de se faire pirater pour allumer la direction de Manchester United.

CM

