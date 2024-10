Le PFC enfonce Troyes et reprend la tête

Troyes 0-3 Paris FC

Buts : Krasso (19e, 40e), Kebbal (73e)

Et un, et deux, et Troyes zéro.

Le choc des extrêmes a logiquement souri au Paris FC sur la pelouse de Troyes, la lanterne rouge, en clôture de la neuvième journée de Ligue 2 ce lundi (0-3). Jean-Philippe Krasso a pris la lumière avec un doublé, trois semaines après celui qu’il avait déjà claqué face au Red Star. L’attaquant a d’abord profité d’une intervention ratée d’Adrien Monfray pour crucifier Zacharie Boucher (0-1, 19e), avant de récidiver d’une superbe frappe du gauche à l’entrée de la surface (0-2, 40e).

Ilan Kebbal a manqué un penalty (58e), et Renaud Ripart l’occasion de relancer le match en trouvant la barre (68e). Le milieu offensif du PFC s’est finalement rattrapé en inscrivant son troisième pion de la saison (0-3, 73e). Avec cette quatrième victoire de rang, Paris passe devant Lorient et dormira au sommet de la Ligue 2.

Red Bull donne des aiiiiles !

→ Résultats et classement de la Ligue 2

Pronostic Troyes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2