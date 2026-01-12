Didier Deschamps rend hommage à Rolland Courbis : « Un vrai passionné »

D’une légende marseillaise à une autre. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a rendu hommage ce lundi à Rolland Courbis, ancien joueur, entraîneur et consultant, disparu à l’âge de 72 ans.

« Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu », loue Deschamps dans un communiqué de la FFF.

De la verve et de la passion

Et de poursuivre : « Rolland a dirigé les meilleurs clubs français, je pense notamment à Bordeaux, Marseille, Lens ou Montpellier. C’était un vrai passionné. Et cette passion, il avait choisi de la transmettre, ces dernières années, derrière un micro. Avec un sens de la formule bien à lui. À sa famille, à ses proches, j’adresse mes sincères condoléances. »

Ce « sens de la formule » bien à lui, Rolland Courbis l’a cultivé des années à la radio, devenant un commentateur emblématique des matchs de l’OM. Et en passant plus de 50 ans au service du football français.

