Rolland Courbis est mort

Le football français est en deuil. RMC et la famille de Rolland Courbis ont annoncé ce lundi le décès de l’ancien joueur, entraîneur et consultant à l’âge de 72 ans. Né à Marseille, il avait commencé sa carrière de défenseur sous les couleurs de l’OM avant de rejoindre Ajaccio, Lyon puis Monaco. Courbis s’était ensuite reconverti comme entraîneur, dirigeant de nombreux clubs de l’Hexagone pendant près de 30 ans (ainsi que quelques expériences à l’étranger).

⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.… pic.twitter.com/wukNAcvPry — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2026

Depuis 2005, « Coach Courbis » était également devenu consultant pour RMC. Son ton reconnaissable entre mille et son style en avaient fait une figure médiatique majeure du paysage footballistique français, respectée et appréciée de tous.

Pourquoi 2026 sera l’année de Jonathan David