Rolland Courbis est mort

Rolland Courbis est mort

Le football français est en deuil. RMC et la famille de Rolland Courbis ont annoncé ce lundi le décès de l’ancien joueur, entraîneur et consultant à l’âge de 72 ans. Né à Marseille, il avait commencé sa carrière de défenseur sous les couleurs de l’OM avant de rejoindre Ajaccio, Lyon puis Monaco. Courbis s’était ensuite reconverti comme entraîneur, dirigeant de nombreux clubs de l’Hexagone pendant près de 30 ans (ainsi que quelques expériences à l’étranger).

Depuis 2005, « Coach Courbis » était également devenu consultant pour RMC. Son ton reconnaissable entre mille et son style en avaient fait une figure médiatique majeure du paysage footballistique français, respectée et appréciée de tous.

Pourquoi 2026 sera l’année de Jonathan David

