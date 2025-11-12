Dans quel club Didier Deschamps pourrait-il rebondir après les Bleus ?

Interrogé sur son avenir dans l’émission Téléfoot , Didier Deschamps a déclaré ne fermer « aucune porte à part celle d’une autre sélection ». Et voilà que des rumeurs l’envoient déjà à Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Mais encore ?

Al-Ittihad

Pourquoi pas après tout ? Dans le royaume wahhabite, le soleil brille et le pognon coule à flots. Pourquoi s’en priver, surtout après des années passées à encaisser 22 000 misérables euros bruts par match dirigé avec la France ? D’autant plus que le niveau de jeu semble à la hauteur, du moins si l’on se fie à la convocation en bleu de deux expatriés (Theo Hernandez et N’Golo Kanté) par l’actuel sélectionneur. En revanche, pas sûr que la cohabitation avec Karim Benzema soit aussi idyllique qu’avec le dernier tricolore en poste sur le banc d’Al-Ittihad : un certain Laurent Blanc.

Juventus

Que reste-t-il de nos amours, épisode 1. À Turin, Deschamps reste associé à l’homme qui a accepté de prendre les rênes de la Vieille Dame après sa relégation en Serie B… pour la faire immédiatement remonter dans l’élite. Un statut de quasi-légende pour le Basque au sein d’un club qui, sur les cinq derniers championnats, n’a terminé qu’une seule fois sur le podium (et pas à la première place). Revoir Desiderio Delcampo sur le banc juventino pour endiguer cette spirale infernale ? Et pourquoi pas ?

L’Aviron bayonnais

S’il se dit « fier de [s]es origines basques » sans pour autant « les cultiver particulièrement », le Bayonnais n’a jamais passé le cut de l’équipe senior de son club formateur, probablement trop occupé à cumuler le foot avec la pelote basque, la chasse, les parties de cartes et le demi-fond, une discipline dans laquelle il a terminé champion de France étant ado, avant de s’envoler pour le FC Nantes. Après avoir touché les étoiles, en club comme en sélection, un retour aux sources et en National 2 serait une option crédible pour la suite. Se taper du Stade poitevin, des Voltigeurs de Châteaubriant, de l’Union sportive Saint-Malo et des Girondins de Bordeaux (oui, oui) avec l’Aviron week-end après week-end, ça augmente la terroir credibility. Et puis voir Didier Deschamps enflammer le stade Didier-Deschamps, c’est bon pour le melon. Qui se déguste évidemment avec du jambon de Bayonne.

Monaco

Que reste-t-il de nos amours, épisode 2. C’est sur le Rocher que la Dèche a commencé sa carrière d’entraîneur en 2001, directement après avoir raccroché les crampons du côté de Valence. Dit autrement, enchaîner deux projets costauds ça ne lui fait pas peur. Et ça tombe bien parce que l’AS Monaco semble un peu naviguer à vue en ce moment. Depuis le départ d’Adi Hütter, la mayonnaise Pocognoli peine à prendre et d’aucuns peinent à le voir s’installer à long terme sur le banc de Louis-II. Mais à court terme, jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026, c’est une autre limonade. Et un potentiel très gros intérim avant de refiler les clés du camtar au finaliste de la Ligue des champions 2004.

Un Basic Fit

À 57 piges, DD claque encore des planches d’une heure sans sourciller. Si même ses propres joueurs tombent en pâmoison devant la résilience de leur coach, c’est bien que le sélectionneur a un truc qui fait tilt dans les salles de gym. Deschamps pourrait donc tout naturellement reprendre la gestion d’un club de muscu low-cost pour distiller ses conseils de pro du gainage. Avantage, comme en équipe de France, il ne sera occupé que quelques semaines par an : pendant la rentrée de septembre, puis après le Nouvel An. Une fois la période des bonnes résolutions terminée, il pourra recommencer à s’entraîner tranquillou, sans newbies du fitness pour venir le déranger.

Paris Saint-Germain

Demandez à Adrien Rabiot, Claude Makélélé, Hatem Ben Arfa ou Lorik Cana : représenter le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille n’a jamais été incompatible. Passé sur le banc phocéen entre 2009 et 2012 (avec un historique triplé championnat-Coupe de la Ligue-Trophée des champions à la clé), Deschamps compte aujourd’hui un admirateur de choix : Nasser al-Khelaïfi. Les deux hommes auraient d’ailleurs toujours entretenu une relation « très cordiale », selon leur entourage. Et s’il devenait le premier entraîneur à incarner le futur projet Massy ?

France 2

Au vu de la véritable bromance qui unit le sélectionneur des Bleus et l’animateur Nagui, l’option selon laquelle Deschamps pourrait commencer par prendre une petite pause à la fin de son mandat avec les Bleus serait idéale pour le revoir à la télévision. Déjà consultant sur Canal+ et RMC, le Basque a une certaine expérience dans le monde médiatique. Mais qui dit petite pause dit forcément couper du foot. Son pote Nagui pourrait donc lui offrir un poste dans sa boîte de prod, voire carrément lui confier la présentation d’une émission. Allez, Didier Deschamps qui lance un « Top à la vachette ! » (sans vachette) entre Saint-Amand-les-Eaux et Coulanges-lès-Nevers à l’été 2027, on y croit !

