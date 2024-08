On vous présente les adversaires de Bordeaux en National 2

Relégués en National 2, les Girondins vont arpenter le Grand-Ouest de la Bretagne à la Normandie. Face à eux, des équipes composées de vieux briscards et de jeunes prêts à faire leurs preuves, quand l'effectif bordelais est aujourd'hui très loin d'afficher complet. Présentation du groupe B et de leurs futurs adversaires.

« »⇒ Avranches

Sous la houlette de son directeur sportif Xavier Gravelaine et de son entraîneur Michel Audrain (61 matchs sous le maillot des Girondins entre 1982 et 1985, tiens tiens), Avranches vise la remontée immédiate, après avoir terminé à la 15e place du National l’an dernier. Avec des joueurs comme Baye Ablaye Mbaye, 3 matchs de Ligue 2, et Mattéo Rabuel, 11 matchs de Ligue 2 au compteur, en défense, Aurélien Tertereau qui pèse 32 matchs de D2 et surtout 86 en National, l’effectif est complet, alors que devant, Jean-Pierre Tiéhi intrigue après un passage en demi-teinte à l’AEK Athènes B, lui qui avait réalisé deux années réussies chez les jeunes de Fulham. Attention aussi à Anthony Beuve, gardien buteur.

→ Plus belle épopée : quart de finale de Coupe de France en 2017, champion de France de N2 en 2014.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 100 euros en moyenne avec deux correspondances.

→ Temps de trajet en voiture : 5h12.

🆕🔵 𝑼𝒏𝒆 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒏 𝒃𝒍𝒆𝒖 𝒆𝒕 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄 ⚪️🆕 Découvrez notre nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025 💫👕✨🔥#USAvranchesMSM #LeCoqSportif #TeamUSAMSM pic.twitter.com/v1jNgJQra5 — US Avranches MSM Officiel (@USAvrMSM_Off) August 15, 2024

⇒ La Roche Vendée Football

La montée en National manquée au goal-average particulier, La Roche-sur-Yon sera l’un des gros morceaux du groupe B cette saison. Avec des joueurs comme Jonathan Beaulieu (37 matchs de L2 avec Chambly) ou encore Alexis Araujo (37 matchs de L2 et 116 de National), le groupe est expérimenté et possède d’ailleurs la troisième moyenne d’âge la plus haute de la poule (27,4 ans).

→ Plus belle épopée : vainqueur de groupe en N3 en 2023.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 35 euros en moyenne en Intercités.

→ Temps de trajet en voiture : 2h51.

⇒ Bourges Foot 18

Attention, on parle tout simplement du club de Sadio Mané ! Huitième l’an dernier, Bourges Foot 18 peut viser haut cette saison, trois ans après la fusion entre Bourges Foot et Bourges 18. Avec notamment Moussa Konaté sur le front de l’attaque, il ne faudra pas trop laisser d’espaces, alors qu’au milieu de terrain, Mayoro N’Doye fait office de taulier avec ses 102 matchs de L2 et 182 rencontres de National. Son CV parle pour lui, entre Metz, Tours, Nancy, Strasbourg, le Gazélec ou encore le Red Star. Dans l’arrière-garde, Baptiste Guyot et Ali Bamba ont assez bourlinguer pour apporter les garanties nécessaires.

→ Plus belle épopée : vainqueur de groupe en N3 en 2019 (Bourges Foot).

→ Prix d’un billet SNCF : environ 45 euros en moyenne avec 1 correspondance.

→ Temps de trajet en voiture : 4h40.

Sadio Mané était présent lors du coup d’envoi donné au stade Jacques Rimbault !! #BF18 pic.twitter.com/aZxAMN9d6A — Bourges FC (@BourgesFC) March 16, 2024

⇒ Les Herbiers VF

Depuis sa finale de coupe de France en 2018, les Herbiers sont rentrés dans les mémoires des suiveurs du foot français, à défaut de continuer leur ascension fulgurante, après un retour en N2 la même année. Leaders du groupe B de la 12e à la 16e journée l’an dernier, les Vendéens comptent bien faire mieux cette saison. Dans leurs rangs, on compte par exemple Brendan Lebas, formé aux Girondins, parmi un des groupes les plus jeunes de la poule.

→ Plus belle épopée : finaliste de la coupe de France en 2018.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 25 euros en moyenne en Intercités puis bus.

→ Temps de trajet en voiture : 3h02.

⇒ Saint-Colomban Locminé

Un nom de ville comme on n’en voit pas tous les jours, sauf en National 2. Cette saison les Bretons accueillent un recrue d’exception, un irréductible du foot français depuis 2008 : Julien Faussurier. Du haut de ses 120 matchs de L1 et 331 de L2, il sera le véritable patron d’une équipe promue cette saison, après avoir terminé première de son groupe en National 3. En attaque, Fodiba Danso sort de trois saisons consécutives à au moins 10 buts en N3 avec “Saint Co” et devrait représenter la principale menace offensive des siens.

→ Plus belle épopée : champion de France de National 3 en 2024.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 35 euros en Intercités jusqu’à la Roche-sur-Yon puis bus.

→ Temps de trajet en voiture : 3h20.

✍️ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Le latéral droit Julien Faussurier (37 ans) qui compte 120 matchs en Ligue 1 et 331 en Ligue 2 signe à Saint-Colomban Locminé (N2) ! 💚❤️ 📸 Saint-Colomban-Locminé pic.twitter.com/iXQkdxhzoi — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) July 10, 2024

⇒ Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC

Quand Saint-Pryvé et Saint-Hilaire ont fusionné en 2000, Bordeaux avait déjà gagné cinq championnats de France, et l’international néo-calédonien Georges-Gope Fenepej avait déjà 12 ans. Si Reynald Pedros fut un temps entraîneur du club basé à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, le coach emblématique de l’équipe du Loiret s’appelle Baptiste Ridira. Après huit saisons dans le Centre-Val-de-Loire, il est parti cet été à Dijon découvrir une division que Bordeaux ne connaît pas, le National. Son ex-adjoint, Mathieu Pousse, l’a remplacé, et aura pour mission de rameuter 1800 personnes au stade du Grand clos avant le vide grenier de la traditionnelle fête de la salade, la dernière semaine de mai.

→ Plus belle épopée : 16e de finale de Coupe de France en 2019 et 2020.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 30 euros en moyenne avec 1 correspondance puis tram et bus.

→ Temps de trajet en voiture : 4h54.

⇒ Stade Poitevin

Les Noir et Orange font leur grand retour en National 2 après plus de 20 ans d’absence et une magnifique série de onze victoires d’affilée la saison dernière. Les 12 000 places du stade Michel-Amand n’a rien à envier aux stades du Dniepr Dniepropetrovsk, Lillestrøm, ou le Dinamo Bucarest, les grands adversaires de Bordeaux dans les années 1980. En rentrant à Paris, la DNCG est passée par Poitiers, et a encadré la masse salariale du club cet été. Kenny Mavuba, neveu de Rio, devra donc s’époumoner au milieu de terrain.

→ Plus belle épopée : le statut professionnel au milieu des années 1990, et un 8e de finale de Coupe de France après avoir éliminé le Monaco de Thuram et Di Meco.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 20 euros en moyenne.

→ Temps de trajet en voiture : 2h32.

⇒ Voltigeurs de Châteaubriant

Le vrai club au scapulaire du groupe B de National 2. Des joueurs formés dans des clubs professionnels comme Randy Mavinga à Lens, et une belle histoire familiale. L’attaquant Babacar Leye, qui a évolué à Nantes, a planté trois buts lors de la première des Castelbriantais face à Saint-Malo (3-3). Son papa Daouda Papy Leye, ancien joueur d’Ancenis en D2, entraîne le club de Loire-Atlantique depuis 2018. Il a décroché un de ses diplômes de coach en même temps que Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset et Thierry Laurey. C’est l’année de tous les dangers pour Châteaubriant : alors que le maintien a été acquis à la dernière journée la saison dernière, les Voltigeurs ont (comme Bordeaux) changé d’effectif cette saison. Pas moins de douze joueurs sont partis, comme l’a décrypté Ouest-France.

→ Plus belle épopée : la CFA, jamais plus haut, et un huitième de finale de coupe de France face à Montpellier (2020-2021).

→ Prix d’un billet SNCF : environ 70 euros en moyenne avec 2 correspondances.

→ Temps de trajet en voiture : 4h04.

⇒ Stade briochin

Du haut de ses 120 ans d’histoire et ses trois saisons en Ligue 2, le Stade briochin est un historique du football hexagonal. Et cette année, on fait du neuf avec du vieux, notamment derrière. À 34 ans, Franck L’Hostis gardera la cage briochaine du haut de ses trois sélections en équipe de France U20 mais surtout de ses 222 rencontres de National et 10 de Ligue 2. Devant lui, on retrouvera deux joueurs, très loin de leur jeunesse avec Benjamin Angoua et Christophe Kerbrat. À 37 et 38 ans, il propose chacun un CV long comme le bras. L’Ivoirien compte par exemple 17 sélections avec les Éléphants, quand le Breton compte 194 match de Ligue 1 et même 6 en Europa League.

→ Plus belle épopée : champion de France de National 2 Groupe B en 2020.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 120 euros en moyenne avec 1 correspondance.

→ Temps de trajet en voiture : 5h20.

⇒ US Granville

Fils de l’ancien gardien, Nicolas, Maxime Penneteau évoluera dans un championnat où il a déjà inscrit 27 buts en carrière. Au milieu, Mickaël Latour a déjà connu la Ligue 2, la Serie B et la Youth League, alors que l’avant-centre Mohamed Guilavogui compte 4 sélections avec les U23 du Mali. Niveau expérience, Yamadou Fofana en connaît aussi un rayon avec ses 155 matchs de National sur son couloir gauche tandis que dans les cages, Paul Reulet a disputé trois matchs de Ligue 1 avec Caen il y a un peu moins de 10 ans.

→ Plus belle épopée : triple vainqueur de la coupe de Basse-Normandie en 1982, 1989 et 1994.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 100 euros en moyenne avec 2 correspondances.

→ Temps de trajet en voiture : 5h33.

⇒ Blois Foot 41

Le même logo que Martigues, que Bordeaux n’affrontera donc pas en Ligue 2 cette saison, un club « ruiné mais sans aucune dette » selon son président François Jacob, Gérard Lopez devrait en prendre de la graine. Entraîné par Cédric Hengbart, ancien joueur de Caen et d’Auxerre notamment, le club formateur de Corentin Jean, a recruté trois joueurs de N3 pour compléter son effectif cette saison. Avec son capitaine Léopold Maitre formé à Lyon, Lucas Capoue, neveu d’Etienne, ailier gauche, et son stade de 7 000 places, Blois, ce sont des « des valeurs familiales où on ne se prend pas pour d’autres. Nous sommes à notre niveau, de simplicité, de travail, de rigueur. » Signé Cédric Hengbart.

→ Plus belle épopée : en D2 dans les années 1970, Blois atteint les 16e de finale de coupe de France en 2005.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 35-40 euros en moyenne avec 1 correspondance.

→ Temps de trajet en voiture : 5h02.

⏳️ Matchs de prépa terminés, on vous donne rendez-vous ce samedi 17 août au Stade des Allées Jean Leroi pour la 1ère rencontre officielle du 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 National 2 ! 👊 ⌚️ 18h00 🆚️ La Roche VF 📣 On compte sur 𝘃𝗼𝘂𝘀 ! pic.twitter.com/3aZvc2aVhO — Blois Football 41 (@BloisFootball41) August 14, 2024

⇒ Dinan-Léhon

320 saucisses, 250 galettes, 80 kilos de frites et 600 litres de bières avaient été écoulés pour la montée historique du club en N3, premier de la première à la dernière journée en 2022-2023 : l’ambiance qui attend les Bordelais en Bretagne changera du Matmut Atlantique. Dinan-Léhon entame sa deuxième saison en N2, et, après une belle cinquième place la saison dernière, le club vise le maintien. Il part avec un budget d’un petit million d’euros, comme Bordeaux, mais avec son entraîneur fétiche Stéphane Lamant, présent depuis 2017.

→ Plus belle épopée : la N2, en ce moment.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 100 euros en moyenne avec 2 correspondances.

→ Temps de trajet en voiture : 5h03.

⇒ Poiré-sur-Vie

Dernier des club vendéens de N2, le Poiré a refusé une entente avec la Roche-sur-Yon en fin de saison dernière, mais avance solide comme les structures modulables de la marque Cougnaud, son propriétaire. Car comme Bordeaux, le club a connu une dégringolade. Au début des années 2010, au moment des grandes heures de Moussa Marega, aujourd’hui en D3 saoudienne, Vincent Le Goff ou encore l’ancien Nantais Kévin Das Neves, les Bleus ont passé plusieurs saisons en National. Cette saison de N2 démarre avec un effectif quasiment inchangé par rapport à celui qui est monté en fin d’année dernière, et un entraîneur arrivé il y a six ans, lors que le club était en R2 : Rabie Zeroual.

→ Plus belle épopée : 8es de finale de Coupe de France, et avoir fait une Bordeaux avant Bordeaux.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 35 euros en Intercités jusqu’à la Roche-sur-Yon puis bus.

→ Temps de trajet en voiture : 3h01.

⇒ Saumur

Grâce à l’Olympique Saumur, Bordeaux aura son derby du vin cette saison. Pour la troisième mi-temps, foot amateur oblige, les Bordelais pourront par exemple goûter à un cabernet, fruité, croquant, frais sur le langue. Sur le terrain, Saumur, c’est plus compliqué : un effectif limité, seulement 300 000 euros de budget pour l’équipe fanion. Pour couronner le tout, une panne d’arrosage du stade cet été.

→ Plus belle épopée : un 8e de finale de Coupe de France face à Toulouse en 2021, mais aussi six coupes de l’Atlantique.

→ Prix d’un billet SNCF : la galère, préférer le cheval.

→ Temps de trajet en voiture : 3h24.

👀Emmanuel Bourgaud auteur d'un superbe coup-franc avec Saumur ce samedi https://t.co/biNGhNYBnr — Foot National 🏆⚽️🇫🇷 (@footnational) August 18, 2024

⇒ US Saint-Malo

Pour sa douzième saison d’affilée en N2, Saint-Malo fait partie des cinq équipes déjà présentes dans cette poule la saison dernière. Surtout, avec sa deuxième place l’an dernier, le club breton part encore avec des ambitions de haut de tableau. Pour ça, il pourra s’appuyer sur un groupe expérimenté, avec par exemple, Tom Duponchelle au milieu (17 matchs de L2 et 66 de National), Antoine Cottereau et ses deux saisons en National avec Laval en défense mais surtout le vétéran Vincent Créhin sur le front de l’attaque, lui qui fait trembler les filets des divisions inférieures (50 buts en National et 25 buts sur les deux dernières saisons de N2) et qui a même connu la Ligue 2 avec Laval et Le Mans (8 buts). Tout ça sous la houlette de l’infatigable Gwen Corbin.

→ Plus belle épopée : un passage en D2 en 1934 et surtout un quart de finale de coupe de France en 1924.

→ Prix d’un billet SNCF : environ 100 euros en moyenne avec 2 correspondances.

→ Temps de trajet en voiture : 5h05.

