Un international sénégalais débarque à Bourges

L’effet Sadio Mané.

À peine le club racheté, Sadio Mané fait déjà le bonheur de Bourges. Si des rumeurs circulaient ce mercredi sur un possible rachat du club, l’annonce a finalement été faite dans l’après-midi au cours d’un point presse. Présent en visioconférence, l’ancien joueur de Liverpool s’est aussi exprimé sur ses ambitions : « On va travailler ensemble pour développer et structurer le club et essayer de mieux le professionnaliser. Il est clair que les défis sont vraiment énormes, mais si toute la population de Bourges reste concernée, je pense qu’on y arrivera. Le maire et le président m’ont convaincu avec des arguments et des garanties sportives avec la volonté d’atteindre des objectifs immédiats. »

Ami de Sadio Mané, le président du club Cheick Sylla a aussi profité de cette conférence de presse pour annoncer une excellente nouvelle, celle de l’arrivée dans le Berry de Moussa Konaté. L’international sénégalais aux 12 buts en 32 sélections va venir renforcer le secteur offensif d’une équipe en difficulté, 13e sur 14 en N2. Passé par Krasnodar, le Genoa, le FC Sion, Amiens, Dijon ou Sivasspor, il sort d’une courte expérience en Géorgie au Dinamo Batoumi. Avec 99 matchs et 27 buts en Ligue, son expérience sera énorme pour le National 2.

Le BF18 se comporte déjà en Bourgeois.

