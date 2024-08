Bordeaux va devoir construire quatre équipes avec un million d’euros de budget

Il s’agira d’être inventif.

Le chantier sportif des Girondins commence. Alors que Bordeaux devra attendre mercredi, selon Sud-Ouest, pour connaître sa poule en National 2, le club doit travailler pour construire quatre équipes compétitives. Un boulot effectué dans l’urgence, pour former un effectif en N2, une réserve en N3, et deux effectifs de jeunes U19 et U17 nationaux, et avec un budget serré : un million d’euros pour le tout. Alors que le quotidien annonce seulement dix joueurs dans l’équipe première et treize jeunes à l’entraînement vendredi dernier, et que l’équipe première n’a pas de staff technique, la tâche s’annonce ardue.

Aussi, toujours selon Sud-Ouest, si la saison de N2 a démarré ce week-end, les premières journées des Girondins seront reportées. Le club prévoit une reprise de l’ensemble de ses équipes le week-end du 7 septembre. À titre de comparaison, l’AS Cannes en N2, a un budget de 4,5 millions d’euros. Dinan-Léhon, promu la saison dernière en N2, 1 million.

Tout pile de quoi payer le salaire de Marouane Chamakh.

