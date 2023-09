Niort et Le Mans sur leur lancée, Rouen cale

Les cadors avaient faim.

Dans le choc de la soirée, Le Mans a eu le dernier mot face à Sochaux (2-1), grâce notamment au premier but d’Antoine Rabillard. Avant cela, Arthur Vitelli avait malheureusement ouvert le score contre son camp pour les locaux, N’Dri Koffi égalisé puis raté un penalty et Malcolm Viltard été expulsé. Les Sarthois restent troisièmes derrière Niort, large tombeur de Dijon (3-0) grâce à ses deux buteurs, Kyllian Gasnier et Marks Inchaud, imités en fin de partie par Billal El Kaddouri. Succès également pour Nîmes à Cholet (0-2) sur des buts de Léon Delpech après une erreur d’Ousmane Ba et d’une ancienne connaissance de Ligue 1, Patrick Burner. Une première partie de tableau dans laquelle s’incruste Villefranche Beaujolais, qui a profité de buts de Claudy Mbuyi, Diassiémou Mai et Mourad Louzif pour faire tomber Orléans (3-0).

Au rayon des belles opérations, Versailles a fait la loi à Nancy (0-2), bien lancé par un contre-son-camp de Maxence Carlier, avant un break rapide signé Modeste Duku Mbenga, d’une belle frappe de l’extérieur de la surface, tandis que Guillaume Bosca et Diawoye Diarra se sont eux chargés d’offrir trois points à Marignane-Gignac, qui sort d’une zone rouge où reste englué Épinal, dernier (2-0). Le 0-0 de ce multiplex est pour Rouen, qui tombe du podium, face à Martigues. Enfin, le héros de la soirée se nomme Anthony Beuve, gardien d’Avranches et buteur de la tête à la dernière seconde pour arracher un point face au GOAL FC (1-1).

Superbe mode, ces portiers qui marquent dans les derniers instants.

Rouen 0-0 Martigues

Niort 3-0 Dijon

Buts : Gasnier (34e), Inchaud (47e) et El Kaddouri (84e)

Le Mans 2-1 Sochaux

Buts : Vitelli (12e, CSC) et Rabillard (51e) pour le MUC72 // Koffi (21e) pour les Lionceaux

Expulsion : Viltard (32e) pour les Lionceaux

Cholet 0-2 Nîmes

Buts : Delpech (16e) et Burner (48e)

Villefranche Beaujolais 3-0 Orléans

Buts : Mbuyi (35e), Mai (86e) et Louzif (90e+6)

Avranches 1-1 GOAL FC

Buts : Beuve (90e+4) pour Avranches // Gonçalves (65e) pour le GOAL FC

Nancy 0-2 Versailles

Buts : Carlier (10e, CSC) et Duku Mbenga (25e)

Marignane-Gignac 2-0 Épinal

Buts : Bosca (45e) et Diarra (82e)

