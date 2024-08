En National 1, le calendrier n’arrange pas du tout Le Mans

Allô Philippe Diallo ?

Le National a repris ce week-end : Concarneau a battu le Paris 13 Atletico (2-0), Dijon et Châteauroux ont perdu à domicile face à Bourg-en-Bresse et Boulogne-sur-Mer (0-1) et Villefranche n’a… pas joué. Le club du Beaujolais aurait dû affronter Bordeaux, mais les Girondins ont été rétrogradés en N2, et le GOAL FC, quatorzième de National, n’a pas été repêché en troisième division. Conséquences : le club de l’agglomération lyonnaise a boycotté son premier match ce week-end face à Marignane pour interpeller la FFF, l’a ensuite perdu sur tapis vert, mais le championnat reste pour le moment à 17 clubs. Un calendrier qui n’arrange pas un prétendant à la montée : Le Mans.

Comme l’a relevé un internaute, le club sarthois affrontera un club exempt la semaine précédente à 27 reprises lors de la saison. Villefranche affrontera les Sang et Or lors de la deuxième journée, Sochaux, exempt lors de la deuxième journée, jouera au Mans lors de la troisième, puis Dijon, Boulogne-sur-Mer et ainsi de suite. Cette situation arrive toute la saison, sauf à la première journée et lors de la trêve hivernale (normal).

Alors que le club entraîné par Patrick Videira joue son premier match face à Versailles ce lundi (19h), la FFF mentionne toujours sur son site internet que le National se dispute à… 18 clubs. Et avec Troyes ou Bordeaux, bien sûr !

Un sacré bazar.

