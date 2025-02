Quelle audience pour Le Mans-PSG diffusé en clair sur France 2 ?

Le foot en clair, c’est la vie.

Le huitième de finale de Coupe de France entre Le Mans et le PSG (0-2) a rassemblé une belle audience, qui s’est élevée à plus de 1,7 million de téléspectateurs, soit la troisième plus importante de la soirée de ce mardi. Conséquences positives de la diffusion (devenue si rare) d’un match de football en clair, en l’occurrence sur France 2, ces chiffres montrent à quel point les fans de foot se réunissent dès qu’une rencontre ne nécessite pas d’abonnement à 30 euros par mois.

Encore loin de Qui veut gagner des millions, mais devant Etchebest !

Il y avait plus de personnes pour regarder ce huitième de finale que pour se mettre devant des restaurateurs à l’hygiène douteuse se faisant botter les fesses par ce bon vieux Philippe Etchebest (1,7M contre 1,6M). En revanche, la magie de la coupe attire beaucoup moins que l’ancêtre du jeu télévisé français Qui veut gagner des millions, désormais présenté par Arthur sur TF1 (cœur sur toi JP Foucault), deuxième émission la plus regardée (3,1M) de la soirée Ce mardi soir, c’est la série française A priori de France 3 qui a croqué la plus grosse part du gâteau, avec 3,9M de téléspectateurs.

