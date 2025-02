Pourquoi le PSG ne laisse pas la recette au Mans

Tout sauf classe.

Avant même la fin de la rencontre entre Le Mans et Paris ce mardi, en 8es de finale de la Coupe de France, le club de la capitale a pris la décision de ne pas laisser sa part de recette à ses adversaires selon les informations de L’Équipe. Les dirigeants parisiens se sont justifiés en rappelant qu’ils laissaient uniquement leur recette aux clubs amateurs, ce qui n’est pas le cas de l’actuel 6e de National, avant d’ajouter qu’ils le feraient le 7 février prochain, après le match des équipes féminines des deux mêmes clubs, qui s’affronteront en quarts de finale de la Coupe de France.

Thierry Gomez, président du Mans, sur la recette que le PSG ne laisse pas ce soir : 🗣 "C'est le règlement, il est respecté… J'aurais aimé que ce soit l'inverse… On a plus de droit TV…" pic.twitter.com/ghnt11HSaa — After Foot RMC (@AfterRMC) February 4, 2025

« Ils auraient pu faire une exception »

Ce choix a bien évidemment déçu les dirigeants manceaux, puisque cette rencontre de Coupe de France masculine, qui se joue à guichets fermés au stade Marie-Marvingt ce mardi soir, constitue une recette bien plus élevée que le match des formations féminines. Paris, quinze fois vainqueur de la compétition, ne devrait pas revenir sur sa décision. Joint par téléphone par RMC, Thierry Gomez, président du Mans, l’avait mauvaise : « C’est le règlement, donc il est respecté… J’aurais aimé que ce soit l’inverse… On a un budget de 5 millions et plus de droit TV depuis 2 ans… Ils auraient pu faire une exception. »

En contrepartie, Le Mans garde sa recette des rillettes.

