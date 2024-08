Le GOAL FC boycotte la première journée de N2 et interpelle la FFF

Faux départ.

Le GOAL FC avait rendez-vous à Marignane ce samedi pour la première journée du National 2. Le match prévu au Stade Saint-Exupéry n’a cependant pas eu lieu, l’équipe rhodanienne ayant décidé de protester contre son non repêchage en N1 suite à la rétrogradation de Bordeaux. « Villefranche a été repêché en National alors que ce club était descendu, comme nous, en National 2 l’an passé. Il était donc logique qu’à notre tour nous soyons repêchés dans le championnat National 1. C’est juste une question de bon sens et d’équité. Vous ne le voulez pas ! Vous préférez un championnat de National à 17 clubs ? », interpellent les joueurs dans une lettre ouverte.

Comme @UNFP l’avait annoncé en exclusivité, reprenant l’information livrée à notre syndicat par les joueurs eux-mêmes, le @GOAL__FC n’a pas disputé la première journée du National 2, ce samedi à @MGCB_Officiel, même si l’équipe avait rejoint les Bouches-du-Rhône. Une décision… pic.twitter.com/aMUiY2Dgcu — UNFP (@UNFP) August 17, 2024

Face au « dédain » des instances, l’effectif a décidé « de refuser de jouer tant que » avant que leur requête soit soumise au vote du Comex de la FFF et que leur demande de report de matchs soit traitée. « Nous avons du mal à suivre la logique, d’autant plus que la FFF a opéré une refonte de ses championnats nationaux dans le but d’en augmenter la qualité, la visibilité… Laisser le premier d’entre eux se dérouler ainsi avec un calendrier bancal remet en cause tout le travail effectué, commente David Terrier, vice-président de l’UNFP. On parle ici du troisième échelon de l’élite national, de joueurs que nous, à l’UNFP, nous considérons à juste titre comme des professionnels… C’est étonnant tout de même que l’on en arrive à détruire tout ou partie de ce que l’on a voulu bâtir dans le sens l’intérêt général… »

Le football circus ne s’arrête jamais.

Le GOAL FC envisage une grève pour la reprise du National 2