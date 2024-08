Le GOAL FC envisage une grève pour la reprise du National 2

La saison redémarre sur les chapeaux de roue.

Dans un communiqué publié ce vendredi, les Girondins de Bordeaux ont affirmé accepter leur sentence, à savoir être rétrogradé en National 2. Ce qui aurait dû logiquement permettre au GOAL FC, dernier relégué en N2, de retrouver sa place en troisième division. Mais les instances ne l’entendent pas de cette oreille, et il ne serait pas question pour l’heure d’un éventuel repêchage. Problème : le GOAL FC est attendu ce samedi, à Marignane, pour la reprise du N2. Selon RMC Sport, les joueurs envisagent de se mettre en grève. « On nous a volé notre repêchage, nous souhaitons montrer notre mécontentement par cette action, d’autant qu’il n’y a pas d’équité avec un National à 17 équipes, avec un exempt chaque week-end », explique Enzo Reale, au club depuis 2022. Leur direction doit encore donner son aval, mais le but est d’être présent sur place sans jouer. Pour rappel, le GOAL FC avait demandé un report des deux premiers matchs de la saison, ce que les instances avaient déjà refusé.

En bref, ne prenez pas votre billet pour aller voir Marignane ce samedi soir !

Loïc Dufau, capitaine du GOAL FC : « On espère simplement être à la place qu’on mérite »