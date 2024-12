Les Rangers féminines s’imposent en Coupe d’Écosse sur un score complètement fou

Une déculottée, quoi de plus normal au pays du kilt.

Dimanche se tenait le troisième tour de la Coupe d’Écosse féminine. Une occasion que les Rangers n’ont pas loupée pour confirmer qu’elles seront des prétendantes au titre. Actuellement dauphines de leur championnat national, les Gers se sont imposées 24-1 face à Westdyke, club de troisième division. Pour la répartition, comptez 9 buts en première période et 15 en seconde.

Full Time at Lawsondale

💙 A hat-trick for Mia McAulay, a fifth goal from Jane Ross and a second goal for Sarah Ewens.

Westdyke 1 – 24 Rangers | #ScottishCup pic.twitter.com/09MCgpcqou

