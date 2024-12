Une joueuse du PSG dans le onze de l’année de la FIFPro

L’après-midi des lauréat(e)s.

Le mois de décembre a commencé, et avec lui les bilans de l’année. Chacun y va de sa playlist, de son top films, de ses meilleures séries (d’ailleurs, balancez vos conseils dans les commentaires). Dans le foot, c’est le moment choisi pour décerner une palanquée de trophées individuels et concocter des onze types, comme celui de la FIFPro.

Les Anglaises en force

Avec cette particularité : ce sont les footballeurs et footballeurs professionnel(le)s qui votent. Cette année, 7 000 joueuses – un record – ont donné leurs préférences pour dresser l’équipe de l’année 2024, à partir d’une liste de 26 candidates. Ce qui donne un onze sans aucune Française, mais avec Mary Earps, la gardienne du PSG, seule représentante de l’Arkema Première Ligue.

Elle se trouve aux côtés de quatre compatriotes anglaises (Lucy Bronze, Alex Greenwood, Keira Walsh, Lauren James), alors que la Ballon d’or 2024, Aitana Bonmati a récolté le plus grand nombre de voix (2 974) et que les Espagnoles Olga Carmona et Alexia Putellas sont également de la partie. L’illustre Marta et la Zambienne Barbra Banda sont les deux joueuses qui n’évoluent pas en Europe dans cette équipe de rêve.

Ce 3-3-3-1 fait saliver !

