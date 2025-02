Guy Lacombe sous le charme de Luis Enrique

Quand Guy parle, on écoute.

Guy Lacombe a entraîné le Paris Saint-Germain entre 2005 et 2007. Il a marqué l’histoire du PSG en remportant notamment la Coupe de France 2006. À son époque, le Paris Saint-Germain évoluait dans d’autres sphères. Remporter la Ligue des champions n’était alors qu’une utopie, alors qu’aujourd’hui, c’est l’objectif numéro un. L’entraîneur, toujours aussi supporter du club de la capitale, a tenu à saluer le travail fourni par Luis Enrique ces dernières semaines.

Enfin Paris se concentre sur l’aspect sportif

Dans les colonnes du Parisien, le 417ᵉ meilleur joueur du championnat de France a déclaré qu’il « voyait où Luis Enrique voulait en venir (…) Il a bénéficié de bonnes circonstances puisque les dirigeants avaient fait le tour de la question dans les autres domaines comme l’image, l’argent, et sans doute un peu le reste. Il ne restait qu’à trouver une personnalité comme Luis Enrique pour mener cette équipe au firmament.»

Il a ensuite qualifié l’Espagnol d’« architecte et de pierre angulaire de ce PSG-là » et affirmé que son art est « d’avoir su organiser cette récupération très rapide après la perte du ballon. » Enfin, la légende du club souligne la philosophie marquée de l’équipe parisienne, qui doit rester aussi authentique et performante « quand viendra l’heure des sommets européens.» Des paroles justes, sages et lucides qui confirment la bonne atmosphère qui règne au PSG en ce moment.

Et si Luis Enrique adoptait la moustache ?

Nasser al-Khelaïfi mis en examen