Vidéo : le bijou de Freddy Mbemba qui donne la victoire à Versailles

On peut terminer la saison, le plus beau but est déjà marqué.

Pour clôturer la première journée de National, le FC Versailles a attendu la fin de match pour battre Le Mans (1-0). Pourtant dominateurs, les Manceaux ont été surpris par une frappe aussi lointaine que flottante de Freddy Mbemba ayant transpercé les filets de Nicolas Kocik (84e). Même s’il a été le Versaillais le plus en vue ce lundi, l’attaquant devait sortir avant d’envoyer ce tir venu de nulle part.

Pour une fois que le coaching de Jean-Luc Vasseur est gagnant.

