Le Mans et Versailles dos à dos

Le Mans 0-0 Versailles

Triste Crisico.

Dans un stade Marie-Marvingt parsemé ce lundi soir, Le Mans et Versailles se sont partagé le point du match nul en clôture de la 25e journée (0-0). Pour ses retrouvailles avec les Manceaux, Cris, désormais entraîneur des Versaillais, a eu des sueurs froides lors du premier acte. Lancé en profondeur côté gauche, Armand Gnanduillet a offert à Koffi une double occasion, mais l’attaquant ivoirien a buté sur Rénot (33e). Quelques minutes plus tard, c’était à Versailles d’avoir l’opportunité de prendre les devants. Servi par Prunier, Amado, esseulé dans la surface, a raté son face-à-face contre Kocik, impérial (41e).

Au retour des vestiaires, Kocik, encore lui, a encore dû s’employer pour garder ses cages inviolées à la suite d’une lourde frappe de Lemoine dans la surface (49e). Alors que Versailles dominait cette seconde mi-temps, Gnanduillet a gâché une énorme occasion. Sur un coup franc délicatement brossé par Vargas-Rios, le comeilleur buteur de National a totalement loupé sa tête (74e). Malgré un but des Jaune et Rouge, finalement refusé pour hors-jeu, le score n’évoluera pas entre les deux formations. Le Mans n’est qu’à une longueur de Bourg-en-Bresse, premier relégable. De son côté, Versailles chipe la place de dauphin à Concarneau et pointe à un point du leader Martigues.

Le Mans (3-4-3) : Kocik – Derrien, Voyer, Eyoum – Nguinda, Boubaya (Rossignol, 90e), Quarshie, Vargas-Rios (Njoh, 73e) – Fadiga (Vincent, 83e), Gnanduillet, Koffi (Aiko, 73e). Entraîneur : Réginald Ray.

Versailles (4-3-3) : Rénot – Gibaud, Jaques, Sylla, Diouf – Amado (Brun, 46e), Lemoine, Lefebvre – Leborgne (Sylla, 66e), Diarrassouba, Prunier ( Alioui, 81e). Entraîneur : Cris.

Versailles enfonce Bastia Borgo et reprend les rênes du National