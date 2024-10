Nancy conserve la tête, Le Mans renverse Châteauroux

Il va falloir encore attendre pour voir Rouen en Ligue des champions .

Après une coupure de deux semaines, le championnat de National était de retour ce vendredi soir. C’est du côté de la rencontre entre Boulogne et Orléans que la rencontre a été la plus prolifique notamment grâce au doublé de Thibault Rambaud (3-0). Leader du championnat avant le coup d’envoi, Nancy conserve la tête après son succès sur la pelouse de QRM (0-1), talonné de près par Concarneau qui a fini par renverser Versailles (1-2) et recolle ainsi aux Nancéiens qui restent devant à la faveur d’un meilleur goal average. Sochaux s’est également facilement imposé face à Valenciennes (2-0). Alors que tout semblait montrer que la rencontre entre Bourg-en-Bresse et Aubagne allait se diriger vers un match nul, Ottman Dadoune a surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux Aindinois (2-1).

Les bonnes opérations du Mans et de Villefranche

En bas du classement, Le Mans et Villefranche ont signé les bons résultats du jour en s’imposant respectivement contre Châteauroux (1-2) et Rouen (2-1). Les Manceaux menés durant une grande partie du match, ont su profiter de l’expulsion Ngassa Wandji pour revenir au score, avant de finalement s’imposer grâce à Erwan Colas et remontent à la 9e place, tandis que Villefranche s’est sorti de la zone de relégation. Dans ce qui s’apparente déjà à une lutte pour le maintien, deux points séparent la dernière place, désormais occupée par Châteauroux, de la 12e place de Villefranche. Le seul match nul de cette 9e journée s’est joué à Gaston-Gérard entre Dijon et Nîmes qui se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0), ils poursuivent leur route dans le ventre mou du championnat.

Pas d’inquiétude si vous ne trouvez pas le résultat de Paris 13 Atlético, l’équipe était exempt ce week-end.

Boulogne 3 – 0

Buts : Averlant (13e), Rambaud (25e, 58e sp) pour les Nordistes

Bourg-en-Bresse 2 – 1 Aubagne

Buts : Aouladzian (39e), dadoune (90e+2) pour les Aindinois // Nehari (49e) pour les Provençaux

Châteauroux 1 – 2 Le Mans

Buts : Cervantes (26e) pour la Berrichonne // Lauray (76e), Colas (82e) pour les Mucistes

Expulsion : Wandji (73e) pour Châteauroux.

Dijon 0 – 0 Nîmes

QRM 0 – 1 Nancy

Buts : Gomel (7e) pour les Chardons

Sochaux 2 – 0 Valenciennes

Buts : Benchama (29e), Jean (90e +4) pour les Lionceaux

Versailles 1 – 2 Concarneau

Buts : Mbemba (11e) pour les Versaillais // Kielt (38e), Mouazan (64e) pour les Thoniers

Villefranche 2 – 1 Rouen

Buts : Valerio (38e), Camelo (46e) pour les Tigres // Benkaid (40e) pour les Diables Rouges

Un duo de Nordistes prend la tête du National