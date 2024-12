Philippe Diallo réélu à la tête de la FFF

Le verdict est tombé.

Organisée mardi et mercredi, l’élection du nouveau président de la Fédération française de football (FFF) a permis à Philippe Diallo d’être réélu avec 20422 voix, soit 55,34% des suffrages au détriment de Pierre Samsonoff, ancien directeur général de la Ligue du football amateur. Arrivé à la tête de la FFF en janvier après l’éviction de Noël Le Graët puis confirmé par 91% des votants en juin suivant, le Nazairien restera donc en poste pour les quatre prochaines années. Après avoir annoncé les nouveaux représentants élus au Comex pour les joueurs, joueurs et médecins, le directeur juridique de la 3F Jean Lapeyre en a fait l’annonce devant l’AG.

Le président veut rapidement se mettre au travail

Après avoir longuement remercié l’ensemble des membres de la Fédération et félicité son opposant, Philippe Diallo a assuré vouloir « mettre en œuvre très rapidement le football qu’on aime », et convoqué pour cela un comité exécutif dès la mi-janvier. Un moyen assure-t-il « d’associer les clubs amateurs, désormais votants lors de cette élection, à la vie et aux décisions du Comex ». Le président a également annoncé le lancement d’une « grande conférence nationale du football français », ainsi que le « chantier de la création d’une Ligue 3 professionnelle sous l’égide de la fédération ». « Le football professionnel connaît une crise et mérite toute l’attention de la FFF. Dès la mi-janvier, je me rapprocherai de mon homologue de la Ligue pour réunir tous les acteurs du foot professionnel », a-t-il également assuré, fixant le cap d’une progression nette du football hexagonale dans les quatre années à venir.

Le changement, ce n’est donc pas maintenant.

