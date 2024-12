Deschamps perplexe face au tirage au sort de la Coupe du monde

Même DD n’y comprend rien.

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a réagi au tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Alors que la couleur du groupe dépendra de la qualification ou non face à la Croatie en Ligue des nations, le boss a souligné selon RMC Sport la diversité des adversaires potentiels et la complexité du tirage : « On a sept adversaires potentiels avec des profils différents. On en sait un peu plus, mais on ne sait pas tout encore. C’est compliqué pour beaucoup de monde de comprendre le tirage. Il y a moins de visibilité par rapport à ce qu’il y a eu avant, mais le maître-mot est de s’adapter. » Tiens, on a une ligne complète sur le bingo.

Gagner la Ligue des nations puis on verra

Concernant les deux groupes possibles qui attendent la France (Ukraine, Islande, Azerbaïdjan ou Tchéquie, Monténégro, Îles Féroé, Gibraltar) le sélectionneur français a indiqué ne pas avoir de préférence, l’objectif principal restant la qualification : « On ne va pas jouer le quart de finale de la Ligue des nations pour être soit dans le groupe de cinq ou dans le groupe de quatre. Cela aura une incidence, mais ce qui est plus problématique, c’est la supervision de ces équipes puisqu’il faudra beaucoup de monde pour voir nos adversaires potentiels. Mais c’est la particularité de ce tirage qui n’est pas complètement décisif. » Il faut savoir que les quatre meilleures équipes de la Ligue des nations n’ayant pas fini première ou deuxième lors des qualifications se qualifient également.

Le mal de crâne.

