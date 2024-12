Reims freine Monaco

Reims 0-0 Monaco

Une soirée à vite oublier.

Au bout d’un match indécis et pas forcément emballant, Reims et Monaco n’ont pas réussi à se départager ce samedi en terre rémoise (0-0). Les Monégasques ont pris le contrôle du jeu en première période, emmenés comme souvent par Eliesse Ben Seghir, mais aussi par Takumi Minamino, les deux joueurs auteurs de plusieurs tentatives, mais trop tendres pour inquiéter Yehvann Diouf. Côté rémois, les regrets viendront sans doute du raté de Keito Nakamura, qui a manqué une reprise dans le but vide au second poteau alors que Philipp Köhn était aux fraises (37e), ou encore de la transversale trouvée par Oumar Diakité après un bon centre en retrait (51e). Trop d’imprécisions des deux côtés pour espérer quoi que ce soit, à l’image dans le temps additionnel de la volée gâchée par Minamino, seul au point de penalty, et finalement envoyée dans les gradins d’Auguste-Delaune (90e+2).

Comme Marseille plus tôt ce samedi, Monaco rate l’opportunité de se rapprocher du PSG et reste troisième, alors que Reims stagne à la dixième place.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Buta, Agbadou, Kipré, Akieme – Atangana (Fofana, 68e), Koné – Ito (Diakhon, 84e), Munetsi, Nakamura (Sangui, 84e) – Diakité (Salama, 79e). Entraîneur : Luka Elsner.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Kehrer, Mawissa (Caio Henrique, 77e) – Teze (Salisu, 67e), Magassa (Camara, 80e), Golovin, Ouattara (Akliouche, 68e) – Minamino, Ben Seghir – Ilenikhena (Embolo, 67e). Entraîneur : Adi Hütter.

