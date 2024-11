Versailles a trouvé son nouvel entraîneur

Arriba !

Le club du FC Versailles a enfin trouvé son entraîneur, plus d’un mois après avoir remercié Jean-Luc Vasseur : il s’agit de Jordan Gonzalez (34 ans), qui officiait jusque-là à la tête des U19 de l’Olympique lyonnais. Selon Le Parisien, Versailles et Lyon seraient tombés d’accord en début de semaine, alors qu’il lui restait encore trois ans de contrat chez les jeunes de l’OL. Gonzalez travaillera avec le staff déjà en place et notamment Jérémy Clément, qui assurait l’intérim depuis le départ de Vasseur.

7500 euros d’amende par match

Alors que d’autres noms circulaient pour se poser sur le banc du FC Versailles, tels que Gaël Clichy ou Zoumana Camara, le club yvelinois a préféré accorder toute sa confiance à Jordan Gonzalez, quitte à devoir débourser 7500 euros à chaque match, puisque le jeune entraîneur n’est pas titulaire du BEPF, diplôme nécessaire pour entraîner à ce niveau. Gonzalez aura pour mission de redresser la barre d’une équipe qui ne pointe qu’à la 10e place du championnat de National, alors qu’il s’apprête à devenir le cinquième entraîneur du club depuis l’été 2023 et son rachat par Alexandre Mulliez.

Il n’est pas encore arrivé que ses jours semblent déjà comptés.

