Cristiano Ronaldo à Versailles : ceci n’est pas une info

FC Versailles, meilleur sur le net que sur le terrain…

Le community manager du FC Versailles enchaîne les masterclasses sur les réseaux sociaux. Déjà roi de TikTok dans son domaine, il vient de réaliser une belle performance sur X.

Tout pour amuser la galerie des Glaces

Tout a commencé lorsque le compte parodique Bitefootball a voulu se moquer du club francilien en annonçant une – fausse – information stipulant que non, « Cristiano Ronaldo NE FINIRA PAS sa carrière au FC Versailles. » Un tweet censé être drôle d’une part, mais qui fait également office de petite pique gratuite envers le club de National, qui n’avait rien demandé.

Le FC Versailles a donc répondu en publiant un communiqué officiel intitulé « Cristiano Ronaldo ». Forcément, ça fait cliquer. Mais lorsqu’on accède au lien, on tombe sur ces mots : « T’es con ou quoi ? » Bien évidemment, on se sent un peu débile en tombant sur cette page, mais bon, ça fait bien marrer !

De toute façon, vu comment CR7 aime le football français, on ne devrait même pas cliquer…

