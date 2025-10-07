Versailles renverse Villefranche et reste à l’affût de la première place de National 1

Versailles 2-1 Villefranche

Buts : Odzoumo (61e) et Guillaume (63e) pour le FCV // Sylla (6e) pour les Caladois

Versailles poursuit son bon début de saison.

Les Franciliens se sont sortis du piège tendu par les Tigres caladois ce mardi, en s’imposant 2-1 à domicile face à leurs adversaires du soir, lors d’un match en retard de la 4e journée (alors reporté à cause de la pluie). Surpris par l’ouverture du score du FCVB signée Keba Sylla dès la sixième minute de jeu, les Versaillais ont dû attendre l’heure de jeu pour trouver la faille deux fois coup sur coup, d’abord par Cédric Odzoumo puis par Shelton Guillaume (61e et 63e).

Cédric Odzoumo pour Shelton Guillaume ! Le duo gagnant du @FC_Versailles Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/7Ayou9cpNa — Championnat National (@NationalFFF) October 7, 2025

Avec un sixième succès en huit matchs de championnat, Versailles s’offre une vraie chance de reprendre la tête du National 1, dauphin un point derrière le FC Rouen, qui n’a pas encore eu son match exempt (à la suite de l’exclusion du championnat de l’AC Ajaccio). La bande de Jordan Gonzalez, mise en lumière dans le récent reportage Le Club diffusé sur Canal+, confirme son bon début de saison et se déplacera à Fleury ce vendredi dans le cadre d’un joli derby d’Île-de-France. De son côté, Villefranche pointe à la dixième place du classement.

Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance