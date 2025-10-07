S’abonner au mag
  • National 1
  • J4
  • Versailles-Villefranche (2-1)

Versailles renverse Villefranche et reste à l’affût de la première place de National 1

TJ
Versailles renverse Villefranche et reste à l’affût de la première place de National 1

  Versailles 2-1 Villefranche

Buts : Odzoumo (61e) et Guillaume (63e) pour le FCV // Sylla (6e) pour les Caladois

Versailles poursuit son bon début de saison.

Les Franciliens se sont sortis du piège tendu par les Tigres caladois ce mardi, en s’imposant 2-1 à domicile face à leurs adversaires du soir, lors d’un match en retard de la 4e journée (alors reporté à cause de la pluie). Surpris par l’ouverture du score du FCVB signée Keba Sylla dès la sixième minute de jeu, les Versaillais ont dû attendre l’heure de jeu pour trouver la faille deux fois coup sur coup, d’abord par Cédric Odzoumo puis par Shelton Guillaume (61e et 63e).

Avec un sixième succès en huit matchs de championnat, Versailles s’offre une vraie chance de reprendre la tête du National 1, dauphin un point derrière le FC Rouen, qui n’a pas encore eu son match exempt (à la suite de l’exclusion du championnat de l’AC Ajaccio). La bande de Jordan Gonzalez, mise en lumière dans le récent reportage Le Club diffusé sur Canal+, confirme son bon début de saison et se déplacera à Fleury ce vendredi dans le cadre d’un joli derby d’Île-de-France. De son côté, Villefranche pointe à la dixième place du classement.

Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
57
72

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!