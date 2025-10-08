Le Barça féminin atomise le Bayern

Barcelone 7 – 1 Bayern Munich

Buts : Putellas (4e), Pajor (12e et 56e), Brugts (27e), Paraluello (45e+1) et Pina (88e et 90e+2) pour les Blaugrana // Bühl (32e) pour les Bavaroises

Pas commun, un club allemand qui prend des 7-1.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, Barcelone n’a pas fait dans la dentelle pour son retour dans la compétition. Face au Bayern Munich, champion d’Allemagne la saison dernière (mettant fin à onze ans de dynastie Wolfsburg), les Catalanes n’ont fait aucun cadeau à leurs convives du soir et se sont offerts un récital de buts (7-1), dont deux doublés respectivement signés Ewa Pajor et Claudia Pina.

Le Barça leader provisoire

C’est donc tout logiquement que les Barcelonaises prennent la tête de la phase de ligue de la C1 féminine sous le nouveau format, avec une différence de buts bien supérieure aux Lyonnaises (+6 contre +1), gagnantes dans le même temps d’Arsenal et deuxièmes à égalité avec la Juventus, en attendant l’autre moitié des rencontres ce mercredi.

On a déjà hâte de la confrontation entre Lyonnaises et Barcelonaises.

