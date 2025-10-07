S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Argentine

Déjà un suspendu pour le premier match du Mondial 2026

TJ
Toujours dans les coups fourrés, celui-là.

La Coupe du Monde 2026, dont l’ouverture est encore dans huit mois, connaît déjà son premier suspendu ! Il s’agit de Nicolás Otamendi, exclu en septembre dernier lors du dernier match qualificatif pour le Mondial perdu par l’Argentine en Équateur. Ce que l’Albiceleste et son éternel défenseur avaient certainement oublié, c’est que les suspensions des qualifications s’appliquent également aux rencontres de la phase finale de la compétition.

De ce fait, la FIFA a notifié ce mardi à la fédération argentine qu’Otamendi sera contraint de rester en tribunes pour le premier match des tenants du titre, en juin prochain. Seule possibilité d’annuler cette suspension fixée à un match, une éventuelle amnistie de la sanction par l’instance du foot mondial, si celle-ci juge à la baisse la gravité de la faute du défenseur du Benfica Lisbonne, qui n’a reçu (que) son premier carton rouge en sélection !

Balerdi, c’est ton moment !

